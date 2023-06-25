Иван Ломаев подвёл итоги сезона-2022/2023 для «Крыльев Советов»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил выступление команды в сезоне-2022/2023.

«Если сравнивать с прошлым годом, то прошедший сезон для нашей команды точно получился со знаком минус. Конечно, можно посетовать на многое: травмы, потеря ключевых игроков, судейские ошибки и не всегда лучшая игра. Если быть объективным, то в прошедшем сезоне не показали максимум — это точно», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Крылья Советов» заняли по итогам сезона 12-е место в РПЛ. 24-летний Ломаев провёл в чемпионате России 22 игры, пропустив 35 мячей. На его счету четыре «сухих» матча в этом турнире. Вратарь выступает за «Крылья Советов» с лета 2020 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.