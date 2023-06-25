«Астон Вилла» с Эмери и Мончи — главный претендент на Пау Торреса

Бирмингемская «Астон Вилла» является главным претендентом на подписание защитника «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торреса. Во многом это связано с тем, что возглавляет команду бывший главный тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери, а спортивным директором является Рамон Мончи, ранее работавший в «Севилье» и также знакомый с футболистом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 26-летнего Пау Торреса с «Вильярреалом» заканчивается в июне 2024 года. В соглашении прописано, что сумма отступных составляет € 60 млн, но сообщается, что, поскольку контракт истекает, в «жёлтой субмарине» готовы продать футболиста за € 30–35 млн.

Пау Торрес вместе с «Вильярреалом» стал победителем Лиги Европы в сезоне-2020/2021.