Терри: Бенитес добился успеха в «Челси», но мы с ним не ладили
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри поделился воспоминаниями о работе с экс-наставником синих Рафаэлем Бенитесом, который возглавлял клуб в 2012-2013 году.
«Можно сказать, что он был успешным. Под его руководством мы взяли Лигу Европы. Но мне всегда хотелось развиваться и учиться новому. Я знал, что раньше он работал в «Ливерпуле» и соперничал с нами, но дал ему шанс.
Честно говоря, мы просто не поладили с самого начала. Он на каждом собрании говорил что-то в духе: «в «Ливерпуле» мы делали то-то и то-то». Мне пришлось сказать ему: «старина, забудь про «Ливерпуль», перестань говорить «мы». Ты в «Челси», и у игроков есть проблемы, требующие решения», — приводит слова Терри The Sun со ссылкой на Sky Sports.
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