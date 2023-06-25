«Реал» хочет сделать Винисиуса лидером атаки в грядущем сезоне

Мадридский «Реал» возвышает бразильского нападающего Винисиуса Жуниора над всеми остальными игроками. Директора клуба очень чётко говорят об этом. Клуб считает, что у бразильца должен быть статус главной звезды клуба, пишет Marca.

Сообщается, что именно по этой причине директора «Реала» с особой осторожность подходят к решениям, касающимся усиления команды в атакующей зоне. Они стараются не торопиться с трансфером Мбаппе и дают понять, что ориентиром в атаке в следующем сезоне будет Винисиус.

Отмечается, что для «сливочных» важны не только навыки Винисиуса во время игры, но и его харизма за пределами поля, его безусловная медийная привлекательность. У него есть как поклонники, так и недоброжелатели, что, конечно, доказывает его звёздный статус.