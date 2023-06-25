«Зенит» выпустил сюжет о первых днях Ду Кейроса в Санкт-Петербурге

Новобранец санкт-петербургского «Зенита» бразилец Ду Кейрос прошёл медосмотр, познакомился с командой и провёл первые тренировки под руководством главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Сюжет об этом вышел на официальном канал «Зенита» в You-Tube.

Напомним, Ду Кейрос является воспитанником бразильского клуба «Коринтианс», за который он выступал с 2021 года. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено ещё зимой. Полузащитник перешёл в российский клуб в качестве компенсации за форварда Юри Алберто. Также в результате этого обмена игроком «Зенита» стал Роберт Ренан.

Санкт-петербургский «Зенит» завершил сезон-2022/2023 на первой строчке турнирной таблицы. Подопечные Сергея Семака набрали 70 очков по итогам 30 туров.