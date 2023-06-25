Бывший спортдир «Спартака» Каттани подвёл итоги работы за первый год в академии «ПСЖ»

Бывший менеджер московского «Спартака» Лука Каттани, летом 2022 года перешедший на работу в «Пари Сен-Жермен», подвёл итоги работы за истёкший год на посту директора академии.

«В «ПСЖ» было слишком много профессиональных или молодёжных контрактов. Прошлым летом мы проделали очень хорошую работу, которая уменьшит давление этим летом, но нам всё ещё нужно сократить состав. Это займёт два, три, может быть, даже четыре сезона, я не знаю. Невозможно сдать в аренду 20 игроков за одно лето.

10% бюджета академии тратится на игроков, которых мы не можем использовать, потому что они взяты в аренду. Моя цель – использовать 100% бюджета. Для этого мы должны обратить внимание на контракты, которые мы предлагаем игрокам. Без этого не вырастить новых Кимпембе», – сказал Каттани в интервью L’Equipe.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года по июль 2022 года. При нём красно-белые завоевали Кубок России в 2022 году. До «Спартака» Каттани работал в лондонском «Челси» и французском «ПСЖ» скаутом по итальянскому рынку. Также функционер известен работой над трансфером Пауло Дибалы в «Палермо».