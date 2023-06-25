«Рома» продлила контракт с Белотти

«Рома» заключила новое соглашение с нападающим своей команды Андреа Белотти. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
«Это потрясающее чувство. Меня поражает масштаб Рима и нашей команды. Я очень горжусь тем, что являюсь частью «Ромы». Рассматриваю продление контракта как логическое продолжение пути, который я начал здесь год назад», — прокомментировал продление сотрудничества с римлянами Белотти.
По информации источника, новый контракт итальянского футболиста с «Ромой» будет действовать до конца июня 2025 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Белотти 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.
- 25 июня 2023
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