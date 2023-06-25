Кириченко: на Евро-2008 Россия была способна на большее. К сожалению, попали под испанцев

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился самыми яркими воспоминаниями о российском футболе.

«Я не был на чемпионате Европы. Но самое главное вспоминание из 2008 года — это игра сборной России и бронзовые медали Евро. Как мне кажется, тогда команда была способна и на большее. Но, к сожалению, попали под испанцев. Самые яркие впечатления остались от этого чемпионата.

Бронза 2008 года — самое яркое впечатление в российском футболе за последнее время? Нужно отметить ещё домашний чемпионат мира. Ещё бы отметил отрезок с 1986 по 1990 год, когда я был маленьким. Тогда была сумасшедшая сборная! С тех времён ещё остались яркие воспоминания», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.