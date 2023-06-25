Кириченко: на Евро-2008 Россия была способна на большее. К сожалению, попали под испанцев
Поделиться
Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился самыми яркими воспоминаниями о российском футболе.
«Я не был на чемпионате Европы. Но самое главное вспоминание из 2008 года — это игра сборной России и бронзовые медали Евро. Как мне кажется, тогда команда была способна и на большее. Но, к сожалению, попали под испанцев. Самые яркие впечатления остались от этого чемпионата.
Бронза 2008 года — самое яркое впечатление в российском футболе за последнее время? Нужно отметить ещё домашний чемпионат мира. Ещё бы отметил отрезок с 1986 по 1990 год, когда я был маленьким. Тогда была сумасшедшая сборная! С тех времён ещё остались яркие воспоминания», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 25 июня 2023
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:45
-
18:36
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
17:00
Партнерский контент