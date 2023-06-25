«Барселона» определилась с кандидатами для усиления центра поля

Боссы «Барселоны» определились с вариантами усиления позиции центрального полузащитника, сообщает Barca Universal.

По информации источника, после перехода хавбека «Интера» Марсело Брозовича в «Аль-Наср», каталонцы решили подписать одного из двух кандидатов: либо полузащитника «Вильярреала» Дани Парехо, либо игрока центральной линии поля «Жироны» Ориоля Ромеу. Напомним, Ромеу выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год. Он является воспитанником каталонцев.

Парехо забивает в ворота «Эспаньола» в матче 31-го тура Ла Лиги:

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В сезоне-2022/2023 на счету Парехо 50 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Ромеу провёл 34 игры за «Жирону» и сумел забить два мяча.

Контракт Парехо с «Вильярреалом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн. Соглашение Ромеу с «Жироной» истекает летом 2025 года. Цена полузащитника — € 5 млн.