Мёнье может покинуть дортмундскую «Боруссию»

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье заинтересовал ряд европейских клубов, сообщает Get German Football News.

По информации источника, на 31-летнего бельгийского игрока обороны претендуют такие клубы, как «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Астон Вилла». «Боруссия» готова расстаться со своим футболистом всего за € 3 млн. «Шмели» хотят поскорее продать игрока, который редко появляется на поле и при этом получает большую зарплату.

В сезоне-2022/2023 на счету Мёнье 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился одним ассистентским баллом. Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о намерении «шмелей» расстаться с ещё одним футболистом.