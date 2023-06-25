Marca: «Боруссия» выставила Рейну на трансфер
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Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность продажи 20-летнего полузащитника из США Джованни Рейна, сообщает Marca. Вероятно, выгодный трансфер молодого хавбека является второй целью клуба после уже состоявшейся продажи Джуда Беллингема в мадридский «Реал».
Сообщается, что Рейна уже находится в списке трансферов «Боруссии». У полузащитника сборной США может быть весьма большой список претендентов, учитывая его сильное выступление в матчах Лиги Наций.
Конкретных предложений по игроку пока не поступало, но отмечается, что наиболее активно за Рейну будут бороться клубы английской Премьер-лиги.
В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 хавбек отыграл 22 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
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