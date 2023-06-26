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Артета раскрыл причины покупки игроков «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Артета раскрыл причины покупки игроков «Манчестер Сити» в «Арсенал»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему лондонский клуб покупает футболистов из «Манчестер Сити».

«Почему мы подписываем игроков из «Манчестер Сити»? Всё просто: потому что они очень хороши. Я знаю их и работал с ними четыре года. Я хотел заполучить Габриэля Жезуса и Зинченко из-за их удивительного таланта, а также за человеческие навыки», – приводит слова Артеты Marca.

41-летний Артета работает главным тренером «Арсенала» с 2019 года. Действующий контракт испанского специалиста с лондонским клубом рассчитан до 2025 года.

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 матчах и отстав от «Манчестер Сити» на пять очков.

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