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Юрий Вернидуб: седьмое место — неплохо для дебютного сезона в УПЛ

Юрий Вернидуб: седьмое место — неплохо для дебютного сезона в УПЛ
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Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подвёл итоги сезона. Команда заняла седьмое место в УПЛ.

«На мой взгляд, то, к чему мы с президентом стремились, не проделали. Седьмое место – это та позиция, которой мы действительно заслуживаем. Для дебютного сезона в УПЛ это хорошее место.

После первого круга были восьмыми и с тех пор ни разу не были ниже. Даже боролись за место в еврокубках, но не смогли его завоевать. Оценка – удовлетворительно», — приводит слова Вернидуба официальный сайт клуба.

Напомним, Вернидуб тренировал тираспольский «Шериф» с 2020 по 2022 год. В июне 2022 года Вернидуб возглавил «Кривбасс». Ранее тренер работал в «Шахтёре» (Солигорск) и луганской «Заре».

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