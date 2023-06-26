«Челси» рассматривает только продажу Ромелу Лукаку за € 40–50 млн
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Лондонский «Челси» не намерен отдавать в аренду бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, «Челси» рассмотрит только продажу своего форварда. Лондонский клуб намерен выручить за Лукаку € 40–50 млн. Лукаку же отклонил выгодное предложение от «Аль-Хиляля». Бельгиец хочет вновь перейти в «Интер».
Ромелу понимает, что «Челси» выгоднее было бы продать его в клуб из Саудовской Аравии, но сам форвард такой вариант не рассматривает.
В прошлом сезоне Лукаку провёл 25 игр за «Интер» в серии А, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Чёрно-синие дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
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