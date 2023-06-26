Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении Ибраимы Сиссе

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о восстановлении полузащитника Ибраимы Сиссе.

«Сиссе – игрок очень высокого уровня. Надеемся, что он будет часто находиться на поле. Но надо понимать, что у него за карьеру было много травм, которые сейчас влияют на его игру и тренировки. Надеемся, что пройдёт он какую-то грань и будет больше находиться на поле, чем в лазарете. К сожалению, в последние годы он очень много лечился. Он для нас очень важный игрок. Его качество отбора важно для команды. Мы надеемся, что он принесёт нам в этом сезоне много пользы», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Предыдущий сезон «Урал» завершил на 11-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 матчах. В первом матче следующего сезона екатеринбуржцы встретятся с ЦСКА.