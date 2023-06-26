Александр Горшков: Вендел — важный игрок для «Зенита», но у клуба есть большая обойма

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков рассказал, сильно ли скажется на команде возможное отсутствие Вендела в новом сезоне.

«Вендел — важный игрок для «Зенита», но у команды довольно большая обойма. Сейчас к тому же подписали нового бразильца Ду Кейроса. С одной стороны, Вендел важен, но, если невозможно его вернуть, значит, клуб будет искать другой выход из этой ситуации», — приводит слова Горшкова издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». В сезоне-2022/2023 Вендел стал чемпионом России в составе «Зенита», провёл 33 матча за сине-бело-голубых, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. За «Зенит» бразилец играет с 2020 года.