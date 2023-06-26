Полузащитник «Оренбурга» Марин: в уходе Лички не было ничего удивительного

Футболист «Оренбурга» Химми Марин рассказал, как команда восприняла новость об уходе главного тренера Марцела Лички.
«В уходе Марцела не было ничего удивительного. Он как тренер провёл хороший сезон с командой. Мы понимали, что есть большая вероятность, что он уйдёт. К тому же в конце сезона уже было много слухов на этот счёт. В итоге он ушёл. Наверное, так будет лучше для него. Сейчас у нас новый тренер, и мы надеемся, что всё будет хорошо. Как Личка попрощался с командой? Никак. Он ничего не писал нам. По крайней мере я ничего такого не помню», – цитирует Марина Metaratings.ru.
Личка работал в «Оренбурге» с августа 2020 года. Он вывел команду из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу, а по итогам сезона-2022/2023 оренбургский клуб занял седьмое место. 22 июня «Динамо» сообщило о назначении чешского специалиста на пост главного тренера.
- 26 июня 2023
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