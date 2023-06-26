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Полузащитник «Оренбурга» Марин: в уходе Лички не было ничего удивительного

Полузащитник «Оренбурга» Марин: в уходе Лички не было ничего удивительного
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Футболист «Оренбурга» Химми Марин рассказал, как команда восприняла новость об уходе главного тренера Марцела Лички.

«В уходе Марцела не было ничего удивительного. Он как тренер провёл хороший сезон с командой. Мы понимали, что есть большая вероятность, что он уйдёт. К тому же в конце сезона уже было много слухов на этот счёт. В итоге он ушёл. Наверное, так будет лучше для него. Сейчас у нас новый тренер, и мы надеемся, что всё будет хорошо. Как Личка попрощался с командой? Никак. Он ничего не писал нам. По крайней мере я ничего такого не помню», – цитирует Марина Metaratings.ru.

Личка работал в «Оренбурге» с августа 2020 года. Он вывел команду из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу, а по итогам сезона-2022/2023 оренбургский клуб занял седьмое место. 22 июня «Динамо» сообщило о назначении чешского специалиста на пост главного тренера.

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