Люк Уилкшир: у Лички отличное резюме и зрелищный футбол

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером бело-голубых.
«Посмотрим, к чему приведёт назначение Лички. Как болельщик «Динамо» могу только надеяться, что это правильное решение. Удивлён ли я этим назначением? У Марцела отличное резюме, «Оренбург» показывал зрелищный, привлекательный футбол.
Я верю, что нечто похожее будет и в «Динамо», болельщики хотят приходить на стадион и получать удовольствие от атакующей игры. Смысл футбола не только в результатах, но и в развлечении для людей. И только время покажет, насколько решение было правильным, насколько Личка сможет раскрыть этих футболистов», — цитирует Уилкшира издание «РБ Спорт».
Напомним, Марцел Личка официально возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года.
- 26 июня 2023
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