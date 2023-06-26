Люк Уилкшир: у Лички отличное резюме и зрелищный футбол

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером бело-голубых.

«Посмотрим, к чему приведёт назначение Лички. Как болельщик «Динамо» могу только надеяться, что это правильное решение. Удивлён ли я этим назначением? У Марцела отличное резюме, «Оренбург» показывал зрелищный, привлекательный футбол.

Я верю, что нечто похожее будет и в «Динамо», болельщики хотят приходить на стадион и получать удовольствие от атакующей игры. Смысл футбола не только в результатах, но и в развлечении для людей. И только время покажет, насколько решение было правильным, насколько Личка сможет раскрыть этих футболистов», — цитирует Уилкшира издание «РБ Спорт».

Напомним, Марцел Личка официально возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года.