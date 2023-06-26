Серхио Гомес: работать с Гвардиолой здорово, наслаждаешься каждым днём и многому учишься

Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал о работе с главным тренером клуба Пепом Гвардиолой. Также испанский футболист высказался о своих сокомандниках — Эрлинге Холанде и Родри.
«Работая с ним, получаешь огромное удовольствие от тренировок. Каждый день узнаёшь что-то новое. С ним здорово работать, и для меня было честью тренироваться под его руководством в этом году. Он доказал, что является лучшим тренером в мире.
Что касается Холанда, то он невероятен. Просто глядя на его результаты, можно сказать, что он великий игрок. Безусловно, это лучший нападающий в мире. И сезон, который он провёл, был очень впечатляющим.
Родри тоже провёл отличный сезон, в том числе и в Лиге наций. Он лучший полузащитник в мире, он показал это, и я очень рад, что у меня есть такой партнёр по команде», — цитирует Гомеса Marca.
- 26 июня 2023
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