Эдерсон едва не покалечил партнёра по команде в ходе чемпионского парада «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон чуть не снёс голову товарищу по команде, неосторожно выстрелив из хлопушки конфетти во время чемпионского парада в честь завоевания золотого требла, сообщает The Sun.
Команда совершала проезд по Манчестеру в автобусе с открытым верхом, празднуя победу в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов. Вратарь «горожан» Эдерсон так увлёкся атмосферой веселья, что чуть не травмировал находившегося рядом партнёра.
Бразилец, позабыв о мерах безопасности, неосторожно выстрелил из хлопушки, направленной в сторону Серхио Гомеса, и только чудом на угодил ему в голову. Серхио так испугался, что чуть не выпрыгнул из автобуса, а Эдерсону пришлось извиняться.
Видеоролик с этим инцидентом набрал большую популярность в социальных сетях, став предметом многочисленных шуток, хотя дело могло закончиться серьёзной травмой.
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