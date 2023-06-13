Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдерсон едва не покалечил партнёра по команде в ходе чемпионского парада «Манчестер Сити»

Эдерсон едва не покалечил партнёра по команде в ходе чемпионского парада «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон чуть не снёс голову товарищу по команде, неосторожно выстрелив из хлопушки конфетти во время чемпионского парада в честь завоевания золотого требла, сообщает The Sun.

Команда совершала проезд по Манчестеру в автобусе с открытым верхом, празднуя победу в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов. Вратарь «горожан» Эдерсон так увлёкся атмосферой веселья, что чуть не травмировал находившегося рядом партнёра.

Бразилец, позабыв о мерах безопасности, неосторожно выстрелил из хлопушки, направленной в сторону Серхио Гомеса, и только чудом на угодил ему в голову. Серхио так испугался, что чуть не выпрыгнул из автобуса, а Эдерсону пришлось извиняться.

Видеоролик с этим инцидентом набрал большую популярность в социальных сетях, став предметом многочисленных шуток, хотя дело могло закончиться серьёзной травмой.

Материалы по теме
Фото
«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023