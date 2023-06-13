Эдерсон едва не покалечил партнёра по команде в ходе чемпионского парада «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон чуть не снёс голову товарищу по команде, неосторожно выстрелив из хлопушки конфетти во время чемпионского парада в честь завоевания золотого требла, сообщает The Sun.

Команда совершала проезд по Манчестеру в автобусе с открытым верхом, празднуя победу в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов. Вратарь «горожан» Эдерсон так увлёкся атмосферой веселья, что чуть не травмировал находившегося рядом партнёра.

Бразилец, позабыв о мерах безопасности, неосторожно выстрелил из хлопушки, направленной в сторону Серхио Гомеса, и только чудом на угодил ему в голову. Серхио так испугался, что чуть не выпрыгнул из автобуса, а Эдерсону пришлось извиняться.

Видеоролик с этим инцидентом набрал большую популярность в социальных сетях, став предметом многочисленных шуток, хотя дело могло закончиться серьёзной травмой.