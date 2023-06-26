Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года — Романо

Переход полузащитника «Челси» Матео Ковачича в «Манчестер Сити» находится на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, контракт хорватского хавбека с «горожанами» будет действовать до конца июня 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошёл медицинское обследование.

Сообщается, что «Ман Сити» заплатит «Челси» € 29 млн и ещё € 6 млн в качестве бонусов.

В сезоне-2022/2023 на счету Ковачича 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Ранее сообщалось о переходе хавбека «Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону».