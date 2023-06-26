«Барселона» объявила о переходе экс-полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону». Об этом сообщает испанская команда на официальном сайте.
«Барселона» и Илкай Гюндоган достигли договорённости о подписании контракта после того, как соглашение футболиста с «Манчестер Сити» подойдёт к концу. Гюндоган присоединится к нам на два сезона, с возможностью продления контракта ещё на год. Сумма отступных за Илкая составит € 400 млн», — сказано в заявлении команды.
32-летний Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года, выиграв с командой 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов. В последнем сезоне немецкий полузащитник выходил на поле за «горожан» с капитанской повязкой.
Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии. Видеоролик:
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