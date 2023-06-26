Лионель Месси — о скором присоединении к «Интер Майами»: я очень взволнован
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Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что возьмёт несколько дней перерыва, прежде чем отправиться в Майами, чтобы присоединиться к своему новому клубу «Интер Майами».
В воскресенье Месси поучаствовал в показательном матче между «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины. Игра была приурочена к прощанию с Хуаном Романом Рикельме, который завершил карьеру восемь лет назад.
«Это очень приятное чувство — быть на прощальном матче Рикельме, учитывая то, что этот спортсмен значит для футбола Аргентины, что он значит для «Бока Хуниорс».
Сейчас у меня будет несколько дней отпуска, а потом я начну работу в новом городе, в новом клубе, я очень взволнован», — сказал Месси в интервью Argentinian Public Television.
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