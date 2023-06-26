«Утрехт» подписал игрока «МЮ» и сборной Ирака Зидана Икбала

Игрок сборной Ирака Зидан Икбал перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Утрехт», подписав с нидерландским клубом четырёхлетнее соглашение.
«Зидан — очень креативный полузащитник с очень хорошим пониманием игры. Он может перехватывать мячи, хорошо использует силу в единоборствах и умён. Кроме того, он может начинать атаки благодаря хорошему короткому и длинному пасу. Зидан играет смело и действует быстро. Благодаря качественному дриблингу и точным передачам он способен ускорять игру. Мы очень гордимся тем, что Зидан поможет нам совершить следующий шаг в развитии «Утрехта», — приводит слова технического директора «Утрехта» Жорди Зуйдама пресс-служба клуба.
20-летний полузащитник родился в Манчестере, в 2012 году присоединился к молодёжной академии «Манчестер Юнайтед», а в 2021 году дебютировал в основном составе манкунианцев в Лиге чемпионов.
Британский журналист Роб Доусон сообщает, что «Манчестер Юнайтед» получит 40% выручки от следующей продажи Икбала. Также манкунианцы прописали в договоре опцию обратного выкупа.
- 26 июня 2023
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