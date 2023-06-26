Фабио Гроссо согласился возглавить «Сампдорию»

Итальянский специалист Фабио Гроссо согласился стать новым тренером «Сампдории», сообщает La Gazzette dello Sport.
«Сампдория» вылетела из Серии А по итогам сезона-2022/2023 и начала новый этап в своей истории после поглощения клуба компанией Андреа Радриццани. Гроссо сразу стал одним из главных претендентов на должность тренера, поскольку решил не продолжать работу в «Фрозиноне», с которым добился права на повышение в классе.
В последние дни переговоры застопорились, и у Гроссо возник конкурент в лице Франческо Фариоли, но теперь, сообщают итальянские СМИ, все вопросы были улажены, и Фабио готов принять команду.
Что касается Фариоли, то 34-летний специалист может получить вызов из Франции – Франческо интересуется команда Лиги 1 «Ницца». Фариоли сделал себе имя в Турции, где работал тренером «Фатих Карагюмрюк», а затем «Аланьяспора». Он также входил в штаб Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло».
- 26 июня 2023
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