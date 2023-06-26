«Милан» может подписать перспективного полузащитника «Лацио» Ромеро
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«Милан» желает подписать в качестве свободного агента хавбека «Лацио» Луку Ромеро, сообщает Calciomercato.
По информации источника, переговоры между представителями «россонери» и агентами игрока близятся к завершающей стадии. О сделке будет объявлено в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Ромеро девять матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с римским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
Ранее сообщалось о возможном подписании «Миланом» вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло.
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