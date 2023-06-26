Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» может подписать перспективного полузащитника «Лацио» Ромеро

«Милан» может подписать перспективного полузащитника «Лацио» Ромеро
Комментарии

«Милан» желает подписать в качестве свободного агента хавбека «Лацио» Луку Ромеро, сообщает Calciomercato.

По информации источника, переговоры между представителями «россонери» и агентами игрока близятся к завершающей стадии. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Ромеро девять матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с римским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о возможном подписании «Миланом» вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло.

Материалы по теме
«Милан» работает над подписанием голкипера «Аталанты» Спортьелло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023