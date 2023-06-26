«Милан» может подписать перспективного полузащитника «Лацио» Ромеро

«Милан» желает подписать в качестве свободного агента хавбека «Лацио» Луку Ромеро, сообщает Calciomercato.

По информации источника, переговоры между представителями «россонери» и агентами игрока близятся к завершающей стадии. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Ромеро девять матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с римским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о возможном подписании «Миланом» вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло.