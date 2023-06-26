Каряка: участие медиакоманд в Кубке? Ничего плохого в этом не вижу

Главный тренер медийного клуба «Родина Медиа» и бывший профессиональный футболист Андрей Каряка высказался о возможном участии клубов Медиалиги в Кубке России. Команда Каряки получила путёвку в розыгрыш турнира сезона-2023/2024.

«Готова ли моя команда к Кубку России? Пока рано об этом говорить. Самые первые мысли — это, конечно, финал с 2DROTS (решающий матч Медиалиги, который состоится в субботу, 1 июля. — Прим. «Чемпионата»). Пока только об этом думаю. О Кубке, если честно, не задумывался. Приятно, что попали. Посмотрим после сезона, что делать.

С кем бы хотели сыграть? С любой командой. Хотелось бы, конечно, добраться до клубов высшей лиги, но это очень сложно. Возможно, интересно было бы сыграть со «Спартаком», почему нет?» — приводит слова Каряки «РБ Спорт».