Умяров: выдались очень тяжёлые полгода. Самая главная мысль — поскорее выйти на поле
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о восстановлении после травмы.
«Самая главная мысль — поскорее выйти на футбольное поле. Эта мысль сопровождалась полгода. Выдались очень тяжёлые полгода. На каждом этапе восстановления думал о разном.
Сначала были одни сроки, а в Дубае получилось так, что поняли, что нужна операция. Ждали операцию. Семья и близкие помогали не закиснуть. Хорошо, что всё завершилось так, как есть сейчас», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Умяров не выходил на поле с октября 2022 года. Его команда завершила минувший сезон на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 54 очка в 30 матчах.
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