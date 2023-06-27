Полузащитник «Спартака» Умяров рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о восстановлении после травмы, из-за которой он пропустил большую часть минувшего сезона.
«Пропустил всю вторую часть сезона. Медобследование — хорошо. Травма, надеюсь, что в прошлом. Думаю, скоро будем начинать с командой. О полном восстановлении уже хотелось бы сказать. Сейчас ничего не беспокоит. Единственное, что пока тренировался без команды одну или две недели», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 22-летний полузащитник получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (5:2). Для него этот матч стал последним в текущем сезоне, больше на поле он не выходил, хотя и попадал в заявку на игру с «Зенитом» в Фонбет Кубке России в конце ноября.
- 27 июня 2023
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