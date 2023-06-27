Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что для посещения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА не потребуется «карта болельщика» (Fan ID).

Мы примем знаковый турнир для нашего футбола, это Суперкубок России, который пройдет 15 июля. Начало матча в 17:00. Важно, что Суперкубок пройдет без применения карты болельщика. Неделю назад был большой визит представителей РФС и представителей ЦСКА и «Зенита». ЦСКА говорил о том, что только организованных болельщиков у них будет порядка 12 тысяч человек. Соизмеримо у «Зенита». И плюс те люди, которые приедут сюда самостоятельно, — приводят слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани и даст старт новому футбольному сезону в России.