Давид Караев покинул «Торпедо»

Нападающий Давид Караев расторг контракт с московским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

28-летний форвард присоединился к чёрно-белым прошлым летом, перейдя из хабаровского СКА. В течение сезона-2022/2023 он принял участие в 29 матчах за «Торпедо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Автозаводцы по итогам прошлой кампании вылетели из высшего российского дивизиона, заняв 16-е место и набрав 13 очков. Сезон-2023/2024 чёрно-белые проведут в Первой лиге.

Давид Караев — воспитанник клуба «СКА-Энергия», за свою карьеру форвард успел поиграть также за армавирское «Торпедо», «Химки», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», владикавказский «Спартак», «Урал» и другие отечественные клубы.