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Андрей Червиченко оценил назначение Милорада Мажича на пост руководителя судейства РФС

Андрей Червиченко оценил назначение Милорада Мажича на пост руководителя судейства РФС
Милорад Мажич
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о новом руководителе судейства РФС Милораде Мажиче.

«Сербы — оборотистые ребята. Не думаю, что они менее ангажированы, чем наши. У нас бывают какие-то странные выпады в нашем футболе. То непонятные сербские тренеры в «Динамо», то судьи сербские. Я не знаю, чем это вызвано.

У Мажича есть заслуги? У Розетти тоже было много заслуг. И сейчас он тоже какой-то туз бубновый в этой федерации. Зато всю мафиозную судейскую систему он установил. Все щупальцы и эта раковая опухоль тянется к нему и от него.

Сказки про заслуги — хорошо. Нам нужны не заслуги, а честность и объективность в судействе. Нам надо лечить эту проблему, а у нас она прямо в запущенном состоянии», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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