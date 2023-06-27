«Спартак» продал Кофрие «Клермону» за € 3,5 млн

«Спартак» получил от «Клермона» € 3,5 млн за бельгийского защитника Максимилиана Кофрие. Об этом сообщает Proximus.
Напомним, сегодня, 27 июня, красно-белые объявили об уходе Кофрие, приобретённого за € 2,5 млн из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года. В сезоне-2022/2023 бельгийский футболист выступал за французский «Клермон», который этим летом выкупил контракт футболиста у «Спартака».
В минувшей кампании 26-летний защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом. За «Спартак» Кофрие успел провести 26 матчей и отдать одну результативную передачу. Он помог красно-белой команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.
«Клермон» прошлый сезон завершил на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков.
- 27 июня 2023
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