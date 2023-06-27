Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» продал Кофрие «Клермону» за € 3,5 млн

«Спартак» продал Кофрие «Клермону» за € 3,5 млн
Комментарии

«Спартак» получил от «Клермона» € 3,5 млн за бельгийского защитника Максимилиана Кофрие. Об этом сообщает Proximus.

Напомним, сегодня, 27 июня, красно-белые объявили об уходе Кофрие, приобретённого за € 2,5 млн из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года. В сезоне-2022/2023 бельгийский футболист выступал за французский «Клермон», который этим летом выкупил контракт футболиста у «Спартака».

В минувшей кампании 26-летний защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом. За «Спартак» Кофрие успел провести 26 матчей и отдать одну результативную передачу. Он помог красно-белой команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.

«Клермон» прошлый сезон завершил на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков.

Материалы по теме
«Спартак» объявил об уходе Кофрие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023