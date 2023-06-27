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Каманцев: 30 июня судейский комитет поделится с командами планом развития судейства

Каманцев: 30 июня судейский комитет поделится с командами планом развития судейства
Виталий Мешков и Павел Каманцев
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Член исполкома РФС Павел Каманцев рассказал, когда судейский комитет РФС встретится с представителями клубов РПЛ.

«На общем собрании не должно было обсуждаться судейство. В повестке был вопрос о компенсации расходов на судейство, но его обсуждение было отложено. У клубов также было желание поговорить в общем о судействе, но мы посчитали неправильным обсуждать данный вопрос в самый разгар борьбы за медали и сохранение прописки в РПЛ на общем собрании клубов, поэтому предложили встретиться в РФС в более спокойной обстановке по итогам сезона.

Сейчас, когда клубы решили свои турнирные задачи, эта встреча будет более эффективной и конструктивной. 30 июня мы представим командам информацию об итогах сезона, также поделимся планом развития судейства в новом сезоне. Кроме меня, в ней примет участие главный национальный инструктор Николай Левников», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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