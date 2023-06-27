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«Тоттенхэм» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Лестера» Мэддисоном

«Тоттенхэм» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Лестера» Мэддисоном
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Английский «Тоттенхэм» договорился с 26-летним полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном по условиям личного соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, президент «шпор» Дэниел Леви активно участвует в переговорном процессе с «Лестером», покинувшим по итогам сезона-2022/2023 высший английский дивизион. Ранее сообщалось, что «лисы» хотят заполучить за Мэддисона не менее € 65 млн.

В минувшей кампании Джеймс провёл 32 матча за «Лестер» во всех турнирах и отметился десятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «лисами» действует до конца июня 2024 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн. За «Лестер» англичанин выступает с 2018 года, с «лисами» англичанин выигрывал Кубок Англии.

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