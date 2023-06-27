Полузащитник Александр Селява покинул «Ростов»

31-летний белорусский полузащитник Александр Селява покинул футбольный клуб «Ростов», сообщает пресс-служба команды.

Хавбек перешёл в «Ростов» в январе 2022 года из минского «Динамо». Его контракт с южанами истекает 30 июня. За «Ростов» Селява провёл 25 матчей и забил один мяч.

Вместе с «Шахтёром» из Солигорска Селява становился чемпионом Беларуси (2020) и обладателем Кубка этой страны (2019). Также он ранее выступал за «Клеческ» и «Торпедо-БелАЗ».

На счету Селявы восемь матчей за сборную Беларуси. Его дебют состоялся в сентября 2020 года во встрече Лиге наций с Албанией.

Сезон-2022/2023 «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон турнира начнётся для южан матчем с воронежским «Факелом».