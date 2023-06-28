Маркус Тюрам подписал пятилетний контракт с «Интером» — Ди Марцио

Нападающий Маркус Тюрам заключил долгосрочное соглашение с итальянским «Интером», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По сведениям источника, официально о трансфере объявят в ближайшее время. Отмечается, что зарплата Тюрама в «Интере» составит € 6–6,5 млн в год. К итальянскому клубу Маркус присоединится на правах свободного агента после истечения сроков контракта с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

В сезоне-2022/2023 Тюрам провёл 30 матчей за «Боруссию» в рамках чемпионата Германии, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. Ранее в своей карьере француз представлял такие клубы, как «Генгам» и «Сошо». С 2020 года Маркус играет за сборную Франции.

«Интер» закончил прошлую кампанию на третьем месте, набрав 72 очка.