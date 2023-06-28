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Источник: Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтиансом»

Источник: Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтиансом»
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Полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть петербургский клуб.

Как сообщает Time do Povo, футболист ведёт переговоры с двумя бразильскими командами. Заинтересованными сторонами выступают «Фламенго» и «Коринтианс».

Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года. Он перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» осенью 2020 года. Всего за петербуржцев Вендел провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее в чемпионате Бразилии выступал за «Флуминенсе».

После 13 туров, сыгранных в бразильской Серии А сезона-2023, «Фламенго» идёт на третьем месте в турнирной таблице. Команду возглавляет аргентинец Хорхе Сампаоли. «Коринтианс» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Бразилии.

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