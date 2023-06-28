Виктор Гончаренко выбрал лучшего молодого футболиста сезона в РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поучаствовал в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

По мнению Гончаренко, лучше всех среди игроков до 21 года в минувшем чемпионате России себя проявил полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Топ-5 по версии специалиста выглядит следующим образом:

1. Сергей Пиняев («Локомотив»)

2. Константин Тюкавин («Динамо»)

3. Руслан Литвинов («Спартак»)

4. Никита Кривцов («Краснодар»)

5. Андрей Лангович («Ростов»)

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмат»), а болельщики выбирали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).