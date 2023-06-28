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Команда, которая займёт третье место в Медиалиге, сыграет в Кубке России

Стало известно, что третью путёвку в Путь регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 из медийных команд получит коллектив, который займёт третье место в Медиалиге.

«Обладатель третьего места Медийной футбольной лиги получает уайлд-кард для участия в Кубке России сезона-2023/2024», — написал президент Медиалиги Николай Осипов в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Кубке России сыграют финалисты Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа». В матче за третье место встретятся «Бей Беги» и «Амкал». Решающие матчи турнира пройдут 1 июля.

В сезоне-2022/2023 Кубка России принимали участие две медиафутбольные команды — «Амкал» и 2DROTS. «Амкал» добрался до стадии 1/64 финала, где проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).