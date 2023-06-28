Новичок «Зенита» Ду Кейрос: спрашивал мнение Малкома перед переходом

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал о переходе в санкт-петербургский клуб.
«Чьё мнение спрашивал, когда решил переходить в «Зенит»? Я бы назвал Малкома. Когда появились разговоры об этом предложении, мы с ним созвонились. Он рассказал много хороших вещей о «Зените», сказал, чтобы я не сомневался. Благодаря его словам и серьёзным обсуждениям в семье приняли это решение, о котором совершенно не жалею.
Почему выбрал именно 30-й номер? Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе в «Коринтиансе». Этот номер означает для меня очень многое. Он был со мной на протяжении всех моих трудностей и преодолений. Выступать под этим номером в зарубежном клубе означает представлять себя и свою страну», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 28 июня 2023
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