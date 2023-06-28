Ду Кейрос: с интересом жду дебют за «Зенит» и матч со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился мнением о Российской Премьер-Лиге.

«Не так много было возможностей обсуждать чемпионат России. Все эти разговоры ещё впереди. Но личное наблюдение таково, что российский чемпионат более силовой. Игроки более развиты физически, на поле много борьбы. Но при этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр. Мне кажется, здесь команды куда более тактически подготовлены, потому что больше времени на тренировки и больше времени отрабатывать какие-то нюансы. С интересом жду дебют.

Успели ли партнёры рассказать, кто главный соперник в России? Они уже сказали, что игры со «Спартаком» — самое принципиальное противостояние для «Зенита» в чемпионате России. С нетерпением жду этот матч, когда будет возможность испытать это самому», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.