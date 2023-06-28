Марцел Личка назвал Константина Тюкавина лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, возглавлявший в прошлом сезоне «Оренбург», принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.
Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению Лички, стал Константин Тюкавин. Топ-5 тренера выглядит следующим образом:
1. Константин Тюкавин («Динамо»).
2. Сергей Волков («Краснодар»).
3. Сергей Пиняев («Локомотив»).
4. Александр Коваленко («Крылья Советов»).
5. Никита Кривцов («Краснодар»).
Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда он был игроком «Уфы», ныне выступает за «Ахмат»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).
Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ
- 28 июня 2023
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
17:45
-
17:42
-
17:41
-
17:33
-
17:32
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:32
-
15:25