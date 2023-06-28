Марцел Личка назвал Константина Тюкавина лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, возглавлявший в прошлом сезоне «Оренбург», принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению Лички, стал Константин Тюкавин. Топ-5 тренера выглядит следующим образом:

1. Константин Тюкавин («Динамо»).

2. Сергей Волков («Краснодар»).

3. Сергей Пиняев («Локомотив»).

4. Александр Коваленко («Крылья Советов»).

5. Никита Кривцов («Краснодар»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда он был игроком «Уфы», ныне выступает за «Ахмат»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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