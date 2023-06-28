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Тренер «Лацио» Маурицио Сарри готовит замену Чиро Иммобиле

Тренер «Лацио» Маурицио Сарри готовит замену Чиро Иммобиле
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Римский «Лацио» составил список нападающих, которые в ближайшем будущем могут заменить Чиро Иммобиле. После нескольких небольших травм эффективность 33-летнего форварда снизилась. В этом сезоне он забил всего 12 голов в Серии А, что далеко от его обычного уровня, когда он превышал планку в 30 или даже 40 мячей во всех турнирах. По информации Footmercato, президент «Лацио» Клаудио Лотито уже запросил у тренера Маурицио Сарри характеристики потенциальных наследников.

Возглавляет список молодой бразильский самородок Маркос Леонардо. 20-летний нападающий «Сантоса» в приоритете у римлян, и в этом вопросе осталось сторговаться с бразильским клубом. Переживающий большие финансовые трудности «Сантос» вынужден продавать, но предложение в € 10 млн, поступившее из Рима, руководство не устроило – за игрока просят минимум € 20 млн.

По информации французского издания, на этой неделе в «Сантос» будет отправлено второе предложение на € 15 млн. «Лацио» давит на бразильцев и надеется на полноценный трансфер в ближайшие дни. Помимо Маркоса Леонардо, римляне также работает над тем, чтобы подписать и ещё одного нападающего, чтобы омолодить эту линию. Упоминаются несколько имён: Валентин Кастельянос, который провёл хороший сезон в «Жироне», и Доменико Берарди, обрастающий слухами об уходе из «Сассуоло».

Центральный проект римского клуба – получить связку Леонардо – Кастельянос в атаке. Помимо этого, ведётся работа по поиску совсем молодых талантов в Серии А или Серии В для ротации, чтобы к концу контракта Иммобиле, то есть до 2026 года, линия нападения была полностью укомплектована.

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