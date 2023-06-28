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В УЕФА отреагировали на призыв Украины исключить РФС из-за крымских клубов

В УЕФА отреагировали на призыв Украины исключить РФС из-за крымских клубов
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В УЕФА отреагировали на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из организации из-за принятия крымских клубов в структуру чемпионата России.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной», для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — приводит сообщение УЕФА издание ТАСС.

В данный момент лицензию ФНЛ для участия во Второй лиге чемпионата России получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин». Планируется, что разрешение также получат «Таврия» и «Океан». Ранее эти клубы выступали в чемпионате Крыма.

Напомним, по решению УЕФА крымские клубы в последние годы выступали в локальном чемпионате региона, который был организован при поддержке УЕФА.

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