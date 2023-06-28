Кай Хаверц стал игроком «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании контракта с Каем Хаверцем. Контракт с полузащитником заключён до лета 2028 года, сообщает пресс-служба «канониров».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатил «Челси» за переход немецкого футболиста € 75 млн (с учётом бонусов). В новой команде Хаверц будет выступать под 29-м номером.

Хаверца в своей команде хотел видеть главный тренер «Арсенала» Микель Артета, поэтому сделку постарались закрыть в кратчайшие сроки.

Хаверц стал игроком «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя из «Байера». В 139 матчах за команду на его счету 32 гола и 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекало летом 2025 года.

С синими Хаверц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.