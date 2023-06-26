«Арсенал» и «Челси» закрыли сделку по переходу Хаверца. Источник опубликовал условия

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц стал игроком «Арсенала». За переход немецкого футболиста «канониры» заплатили € 75 млн (с учётом бонусов) и подписали с игроком контракт до 2028 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

По сведениям источника, 24-летнему полузащитнику осталось лишь пройти оставшуюся часть медосмотра. Хаверца в своей команде хотел видеть главный тренер «Арсенала» Микель Артета, поэтому сделку постарались закрыть за короткий срок.

Хаверц стал игроком «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя из «Байера». В 139 матчах за команду на его счету 32 гола и 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекало летом 2025 года.

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик: