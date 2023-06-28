Красножан – о сборе в Китае: радует, что удалось собрать почти всех ведущих игроков

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал учебно-тренировочный сбор в Китае.

«Как уже неоднократно отмечалось, у нас есть две параллельные задачи: готовить сборную на будущее с учётом нашего отстранения и в то же время не забывать о настоящем, собирать всех сильнейших на данный момент вне зависимости от перспектив. Учитывая статус и уровень соперника, мы вызвали ряд опытных футболисток с большим багажом за плечами. Радует, что удалось собрать практически всех ведущих российских игроков.

До первого матча с Китаем не так много времени, поэтому нам важно за эти дни акклиматизироваться, адаптироваться к условиям и подойти к игре в оптимальном состоянии. В Суперлиге сыграно уже 14 туров, команды на ходу, и футболистки должны быть в хорошем игровом тонусе», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

С 26 июня по 6 июля женская сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао. В его рамках россиянки сыграют два товарищеских матча с китайской сборной, которая готовится к участию в чемпионате мира — 2023. Встречи пройдут 1 и 4 июля в закрытом режиме.