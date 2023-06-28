«Спартак» сделал третье предложение «Кадису» по Бонгонда

Московский «Спартак» не теряет надежды подписать Тео Бонгонда. Москвичи сделали «Кадису» третье предложение по трансферу футболиста. Красно-белые предложили за атакующего полузащитника € 7 млн плюс бонусы, сообщает бельгийский инсайдер Саша Тавольери.

По информации журналиста, игроку предлагают трёхлетний контракт. Переговоры продолжаются.

Ранее стало известно, что «Кадис» назвал смехотворным предыдущее предложение «Спартака» в размере около € 4 млн. Испанский клуб планировал выручить за трансфер Тео Бонгонда не менее € 8 млн.

В сезоне-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче Ла Лиги, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Интересно, что тренером «Спартака» сейчас является Гильермо Абаскаль, который какое-то время работал в составе технического секретариата «Кадиса».