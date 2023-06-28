Определились участники плей-офф из группы D на молодёжном Евро
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Сегодня, 28 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группе D. Первые два места, дающие путёвку в четвертьфинал турнира, заняли сборные Франции и Швейцарии.
Результаты матчей 3-го тура в группе D:
Швейцария — Франция — 1:4.
Италия — Норвегия — 0:1.
Итоговая таблица группы D:
1. Франция — девять очков.
2. Швейцария — три очка.
3. Италия — три очка.
4. Норвегия — три очка.
На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала Португалия. Таким образом, немцы не смогли защитить титул.
Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире принимают участие 16 сборных.
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