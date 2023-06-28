Определились участники плей-офф из группы D на молодёжном Евро

Сегодня, 28 июня, состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2023 среди молодёжных команд в группе D. Первые два места, дающие путёвку в четвертьфинал турнира, заняли сборные Франции и Швейцарии.

Результаты матчей 3-го тура в группе D:

Швейцария — Франция — 1:4.

Италия — Норвегия — 0:1.

Итоговая таблица группы D:

1. Франция — девять очков.

2. Швейцария — три очка.

3. Италия — три очка.

4. Норвегия — три очка.

На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала Португалия. Таким образом, немцы не смогли защитить титул.

Нынешний Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире принимают участие 16 сборных.